Extrabajadores braceros solicitan el apoyo del congreso del estado para recuperar el fondo de ahorro que integraron entre 1942 y 1964

Integrantes de la asociación civil “Defensa Permanente de los Derechos de los Ex trabajadores Braceros de San Luis Potosí”, sostuvieron una reunión con la diputada Marite Hernández Correa como integrante de la Comisión de Justicia de la LXII Legislatura, para solicitar la intervención del Congreso del Estado con el fin de buscar una solución al pago del ahorro campesino que les fue retenido entre los años 1942-1964, cuando trabajaban en los Estados Unidos de Norteamérica.

Solicitaron establecer con el Poder Legislativo una serie de mesas de trabajo con ex trabajadores braceros de San Luis Potosí, con el fin de exponer la problemática que se enfrenta a consecuencia de la falta de atención del Gobierno Federal para solucionar esta problemática que afecta en lo particular a más de 12 mil ex trabajadores migratorios potosinos.

La legisladora Marite Hernández Correa, destacó que el Congreso del Estado se encuentra abierto para escuchar, recibir y contribuir a la búsqueda de soluciones a todas las problemáticas de la sociedad, por ello, “se analizará la posibilidad de abrir los espacios para que expongan su problemática entre las y los diputados de las distintas comisiones que están vinculadas con estos temas, como puede ser la Comisión de Derechos Humanos, Justicia y Asuntos Migratorios, porque que al final de cuentas todos los diputados estamos obligados a atender este tipo de planteamientos”.

Consideró que esta problemática de los ex braceros en un asunto de justicia social para quienes por varios años trabajaron en los Estados Unidos y, ahora no se les ha reconocido el pago de este fondo de ahorro campesino de parte de las autoridades.

Señaló que “el grupo de afectados han tenido varias resoluciones a nivel federal, incluso existe una queja en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en donde se ha reconocido que se han estado vulnerando los derecho humanos de los ex braceros”.

En representación de los afectados, Sergio Iván García Badillo, presidente de la Asociación Civil “Defensa Permanente de los Derechos de los Ex trabajadores Braceros de San Luis Potosí A.C”, dijo que es necesaria la intervención de las y los diputados para construir una salida definitiva al pago de ahorro campesino que les fue retenido.

Me gusta: Me gusta Cargando...