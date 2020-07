Primeros respiradores hechos en México son anunciados por AMLO

-Destacaron que con la temporada de influenza se podría sumar la de Covid

Durante la mañanera de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador cedió la palabra a las autoridades de la Secretaría de Salud ya que anunciaron que el Conacyt produjo un respirador mecánico con tecnología nacional.

“Ya se logró producir un ventilador con tecnología mexicanaes un ventilador hecho en México lo que va a significar ser autosuficientes en este equipo, que es básico, fundamenta; no teníamos este equipo y gracias a la solidaridad internacional lo pudimos conseguir, ya se tiene en México este equipo gracias al trabajo de los científicos, de los investigadores y de las empresas que se han sumado y han hecho posible que se tenga este equipo para que no falte”.

Por su parte el secretario de Salud, Jorge Alcocer, indicó que son dos los respiradores mecánicos desarrollados en México, lo que fortalecerá la independencia tecnológica.

“Gracias al esfuerzo de coordinación y consenso entre en Conacyt y sus centros de investigación, junto con instancias del gobierno federal, el sector universitario y el empresarial se han logrado construir dos tipos de ventiladores de alta especialidad, accesibles a todas y a todos, en respuesta a la necesidades más urgentes en este escenario de la pandemia, todo ello reduciendo gastos y aumentando eficiencia, de este modo fortalecemos nuestra independencia tecnológica y ganamos en sofrenaría nacional”.

Por su parte el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell indicó que la velocidad de contagio va a la baja y que la capacidad del Estado para brindar asistencia a los enfermos graves sigue estable.

“Es posible que en octubre enfrentemos en el mundo entero la temporada de influenza y lo que es probable es que el covid-19 podrían incorporarse a un nuevo ciclo de transmisión entre octubre y marzo del 2021”.

Por otro lado, el mandatario federal descartó la participación del exbanquero Carlos Cabal Peniche en alguna licitación del gobierno o del Banco del Bienestar.

Aclaró que en cuanto se detecta un posible caso de corrupción se revisa, puntualizó que si bien este personaje es su paisano, no protegerá a nadie ni mantiene relación de complicidad con nadie.

“No tengo información sobre eso; nosotros cuidamos que todos esos procesos se hagan de manera transparente y en cuanto vemos que hay algo extraño que no se puede explicar pues se revisa y rectifica, es decir, pueden haber contratos, convenios, ya cuando se detecta que no son las mejores empresas o hay pagos indebidos o hay posibilidad de corrupción se interviene y cancela cualquier operación”.

López Obrador agregó que no tiene nada que ver con ellos, “da la casualidad de que es mi paisano, pero no protejo a nadie; tengo relaciones de amistad pero no de complicidad con nadie; no llegué aquí con el apoyo de grupos de intereses creados”.

También indicó que la extradición del exdirector de Pemex ayudará a esclarecer el fraude que se gestó con la reforma energética.

“Todo lo que se va saber porque él era director de Pemex cuando se aprobó la reforma energética, ¿quiénes la aprobaron?, ¿qué partidos?, ahí se los dejo de tarea, ¿cómo se obtuvieron los votos? Esto va a ayudar mucho a esclarecer cosas porque fue un gran engaño, un gran fraude la llamada reforma energética. Nos vendieron la idea, así lo plantearon, de que se iba a producir más petróleo, que iba a llegar la inversión extranjera a raudales; que iban a bajar los precios de la gasolina, de la luz; que iba a ser la panacea y fue todo lo contrarios, se dedicaron a saquear a Pemex y a la CFE. ¿Quién pompo reformita? Como decía mi paisano Chicoche”.

