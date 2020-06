Epidemia por Covid en México se podría alargar hasta octubre: AMLO

-Durante la mañanera también solicitó qué partidos bajen sus prerrogativas

Durante la mañanera de este martes, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador rindió la ultima actualización sobre la epidemia de Covid 19 en México, misma que podría alargarse hasta octubre.

Recalcaron que como lo estimó la Organización Mundial de la Salud, la epidemia está lejos de terminar, por lo que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gattel señaló que de acuerdo a las “proyecciones”, en Ciudad de México y la Zona Metropolitana podría extenderse hasta octubre.

“Esta epidemia de covid-19 va a seguir por algún tiempo en México; desde el inicio estimamos que dadas las características de la intensidad de contagio podríamos tener una epidemia larga, esta epidemia larga habíamos estimado que podría llegar hasta agosto, posteriormente con las modelaciones matemáticas se estimó que pueda llegar a hasta octubre. Esto no quiere decir que la intensidad de la epidemia va a ser igual en todo el territorio, sino que la epidemia se presenta en zona. Algunas ciudades grandes como el caso de Guadalajara y Monterrey pueden extender su periodo de transmisión posiblemente hasta septiembre u octubre”.

López-Gatell destacó que existe la posibilidad, no es algo que esté completamente cierto, que cuando llegue el otoño y el invierno y empezando desde octubre, junto con la influencia podría sumarse covid durante la temporada de influenza.

“La epidemia ha sido larga, llevamos tres meses netos y estamos llegando a un punto de desaceleración, empezamos teniendo un cambio en el numero diario de casos que era el 30 por ciento que teníamos en el día anterior; eso cuando empezó la epidemia en febrero; ahorita está subiendo menos de 2 por ciento”.

Sentenciaron que el número de casos es más grande, pero un dato importante es que la velocidad en que lo hace es cada vez menor.

“Si, y solo si, logramos mantener esta nueva normalidad con las medias de reducción del riesgo de contagios, es muy importante, si no lo logramos como sociedad tenemos la posibilidad de que repunte la epidemia, por eso es importante no relajar las medidas y empezar a retomar las actividades, no se pueden detener para siempre, tenemos que retomar la vida pública, pero debemos hacerlo de forma responsable”.

López Obrador sentenció que sigue las recomendaciones del personal médico y hasta ahora no tiene ninguno de los síntomas de coronavirus.

“Soy obediente, me apego a los protocolos de salud y a las recomendaciones. En las reuniones de trabajo se guarda la sana distancia; en las reuniones de la mañana lo que hacemos es que hay una sala de espera antes de pasar a la reunión, se termina un tema, salen y entran otros. No hay amontonamiento, nos cuidamos y no tengo hasta ahora síntomas; lo que me han recomendado que si hay tos seca, calentura, dolor de cuerpo, más allá de los normal, fiebre, dolor cabeza; no tengo ninguno de esos síntomas, estoy pendiente”.

El presidente también informó qué hay una iniciativa para reducir el presupuesto a los partidos, “no ha podido progresar, ojalá que se apruebe en el próximo periodo ordinario y se aplique en la elección del año próximo; pero sí, deberían de bajar los presupuestos de los partidos cuando menos un 50 por ciento; pero hay quien se opone”.

A los partidos se suma la petición para que el INE se sume, “aunque se enojen en el INE, que bajen sus gastos, cuesta mucho hacer elecciones, gastan bastante, ya el país no está en la misma circunstancia de antes, ya las cosas han cambiado, ahora lo debe prevalecer es la honestidad y la austeridad republicana, ellos deben entender que no es lo mismo, pero tiene que ser una iniciativa propia”.

El mandatario federal resaltó que su viaje a Estados Unidos será de trabajo para atestiguar la entrada en vigor del T-MEC.

“Nosotros no necesitamos créditos, tenemos finanzas públicas sanas, ese es una diferencia con lo que pasaba anteriormente cuando las crisis que enfrentó el presidente Zedillo hubo un rescate de Estados Unidos, nos pusieron a disposición 20 mil millones de dólares y turismo que dejar hipotecado el petróleo, eso no sucede ahora, no tenemos esa necesidad”.

Agregó que tiene el compromiso de ir a China, “pero tengo que esperar, es un viaje más largo y la verdad no me gusta mucho viajar al extranjero; siempre he pensado que la mejor política exterior es la interior; ahora voy a Estados Unidos porque lo amerita el tratado, la entrada en vigor del tratado porque es muy oportuno. Estoy consciente de periodo electoral, faltan 5 meses; política es tiempo, es el momento para fortalecer nuestra relación política y económica con Estados Unidos y Canadá por los reacomodos que se están dando en el mundo, y nosotros por geopolítica tenemos que buscar relaciones de amistad y de cooperación con Canadá y Estados Unidos”.

