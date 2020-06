AMLO asegura que rebrote en Sonora y Sinaloa ya están contraltos

-Anunció que se adelantará nuevamente la pensión de adultos mayores

Durante la mañanera de este miércoles, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador aseguró que el rebrote de Covid 19 en Sinaloa y Sonora, ya está siendo controlado por el gobierno estatal.

“Adelanto de que está cediendo en Baja California Sur, en Baja California, en Tijuana y Mexicali; Tijuana, notoriamente a la baja; en Mexicali habíamos tenido un aumento, pero ya está a la baja. En el Caso de Sonora sí hay un incremento, teníamos preocupación por Cajeme por saturación de hospitales pero ya está atendiéndose”.

Informó que para seguir resistiendo la crisis sanitaria y económica, este 01 de julio se van a adelantar otros 4 meses de la pensión para adultos mayores.

“El día 1 de julio se van a dispersar 4 meses de pensión para adultos mayores, se van a entregar 4 meses el 1 de julio, julio, agosto, septiembre, octubre, para que los adultos traten de estar como lo han venido haciendo, guardándose, cuidándose, siendo apapachados por sus familias y que tengan algo de apoyo como cuando comenzó la pandemia, se van adelantar 4 meses”.

López Obrador indicó que se iniciará paulatinamente la reapertura de la economía en México.

“Vamos a continuar con la apertura de conformidad con las recomendaciones de salud, lo que tiene que ver con el semáforo; en el caso del norte, lo que tiene que ver con la industria automotriz ya se está abriendo y pronto el turismo, con protocolos sanitarios, pero ya vamos hacia la apertura, todo esto para reactivar pronto la economía”.

En el tema del Tren Maya consideró que el amparo promovido para suspender las obras de construcción tiene tintes políticos, ya que fue promovido no por habitantes, sino por organizaciones.

“Nosotros vamos a cumplir con los ordenamientos penales, si un juez nos ordena detener una obra vamos a cumplir, vamos a respetar a la autoridad”.

Agregó que “quisiéramos que no hiciéramos nada para que nos señalaran de que no estamos trabajando, así son estas cosas, pero no se detiene la obra porque no hay razón; cómo precedió un ampara para una obra que se está haciendo en donde hay un vía de tren desde hace 80 años”.

Además, aclaró que el Tren Maya será eléctrico y viajará a 160 kilómetros por hora, por lo que descartó afectaciones ambientales mayores en la zona.

“No es hacer un trazo nuevo, es el ferrocarril del sureste, vamos a imaginar que se está modernizando y que se le van a poner rieles mejores, durmientes, con piedra más resistente porque ya no va a ser el tren de antes de pasajeros o carga que se desplazaba a 80 k/h; va a ser un tren que se va a desplazar a 160 k/h, eléctrico”.

Insistió que no se afecta la selva, “ya casi no hay selva tropical en el país, se devastó; eso no lo vieron los ambientalistas, nada más quedan pequeñas áreas en las áreas arqueológicas”.

El presidente sentenció que cuando se habla de selva son “sitios en donde hay maderas preciosas, donde hay caobas, cedros, variada de árboles muy grandes, ciabas; esto desgraciadamente ya no hay, son pocos los sitios, lo que hay es monte alto y acahuales; el que no tiene una idea de esta piensa que se va a destruir la selva”.

El mandatario federal agregó que es muy probable que a principios de julio viaje a Estados Unidos para reunirse con Donald Trump.

“Es muy probable que vaya a Washington y me reúna con el presidente Trump, y va ser pronto, nada más estamos esperando para definir el carácter del encuentro. Nosotros queremos que participe también el primer Ministro de Canadá, Trudeau, y que la reunión se lleve a cabo con motivo del inicio del tratado, es decir, la entrada ya en funcionamiento del tratado de libre comercio, ese sería el motivo de la vista”.

Me gusta: Me gusta Cargando...