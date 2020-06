PVEM toma delantera

Fernando Díaz de León Cardona

Si algún instituto político tiene literalmente ya a su candidato al gobierno del estado, es el Partido Verde Ecologista de México PVEM, representado en la figura del actual diputado federal José Ricardo Gallardo Cardona. Será cuestión de unos cuantos meses para que su postulación se formalice, a pesar y muy a pesar de sus detractores.

En México, -es cierto, se está tejiendo fino y cada vez más existen condiciones favorables para que se cuaje una alianza que al presidente Andrés Manuel López Obrador le resulta políticamente atractiva y conveniente; no solo para que su movimiento logre la gubernatura del estado, sino que igual, garantice el mayor número de escaños en las cámaras de senadores y de diputados federales.

Ricardo Gallardo ha hecho lo que en política se tiene que hacer; trabajar, hilar fino, establecer acuerdos y presentar una oferta política fresca para reorientar el rumbo de San Luis Potosí. El líder natural de los gobiernos progresistas que han logrado instalarse en el segundo municipio más importante de la entidad y en la capital potosina durante el trienio 2015-2018 sigue vivo y actuante.

A su postulación, es de esperarse, que Gallardo Cardona, no solo enfrentará la oposición belicosa e intransigente de seudo líderes sociales y organizaciones mercenarias a sueldo fijo, sino que además tendrá que resistir mediáticamente esa guerra sucia orquestada y proveniente de grupos conservadores enquistados en el PAN y el PRI.

El candidato del PVEM y probablemente del presidente de la República, deberá estar preparado para desafiar y encarar una Elección de Estado que hace tiempo se empezó a cocinar desde las entrañas mismas del poder político y económico. El mismo escenario estaría previsto, si el magistrado Juan Ramiro Robledo Ruiz resultara ser el candidato de MORENA, a menos que Juan Manuel Carreras esté resuelto a entregar el estado a otro partido que no sea el PRI.

Para el candidato del Partido Verde Ecologista, en una muy amarrada alianza con MORENA y el Partido del Trabajo PT, el enemigo a vencer el 5 de junio de año que entra, será al postulante que proponga el Partido Acción Nacional PAN. En el blanquiazul por lo menos 5 o 6 panistas estarán buscando alcanzar la candidatura: Octavio Pedroza Gaitán, Marco Antonio Gama Basarte, Sonia Mendoza Díaz, Rolando Hervert, Xavier Azuara Zúñiga y Marcelo de los Santos Anaya.

Quien resulte candidato, no lo será tanto por sus méritos políticos o partidistas ni por su sueño de emprender esa aventura de no querer ser olvidado como un potosino que no quiso o no se atrevió a hacer lo que le correspondía. Tampoco será por la ilusión de salvar a México y a San Luis Potosí, – sino que todo dependerá del grado de afectación que cada uno logre infligir a sus otros oponentes internos.

La antropofagia en el PAN se les da natural, y, si a alguien señalan de exhibir al diputado panista Rolando Hervert, por la fiesta de Rocío Morales, es justamente a Octavio Pedroza Gaitán y a Marco Gama Basarte que, – según nos confirmaron, se esmeraron para que sus interlocutores o manejadores de medios e imagen pidieran en las redacciones de periódicos, se difundiera el video que circuló en redes sociales donde el legislador luce con unos buenos tragos.

En el Partido Revolucionario Institucional PRI, la opción que se ha manejado con seriedad y con la prudencia que el oficio político dicta, la refleja con su actitud el actual Secretario de Educación SEGE, Joel Ramírez Díaz. El resto “ya no quieren queso, sino salir de la ratonera”. Los escándalos de corrupción en el sector salud y en otras instancias públicas y privadas cobrará facturas demasiado caras.

La probable candidatura de Joel, dependerá de dos factores: Primero: Que el gobernador del estado no se deje seducir o secuestrar por grupos económico-políticos dominantes de interés local y; Segundo: Que estaría en función de lo que resuelva el gobernador Carreras, es decir, – si buscar una alianza PRI-PAN y otros para enfrentar a MORENA; o de plano tiene ya decidido echarse en brazos de López Obrador, para que sea él quien trace la ruta y las condiciones de un acuerdo político.

De ser así, un candidato común y de intereses mutuos, podría ser Juan Ramiro Robledo Ruiz, – incluso, hay quienes apuntan al ex Cónsul de México en Chicago, Carlos Jiménez Macías, que no es mal visto por El Güero Carreras, pero que además podría sorprender (aunque no es requisito indispensable) separarse pronto del PRI para entrarle de lleno a la Cuarta Transformación. Ya se verá. Hasta pronto

deleoncardona@hotmail.com

Me gusta: Me gusta Cargando...