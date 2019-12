Conoce diez aplicaciones gratis para hacer stickers para WhatsApp

Si eres de las personas a las que les gusta adornar sus conversaciones en WhatsApp, pero ya no quieres usar emojis, ni gif’s, los stickers son para ti. Seguramente ya los has usado, pues hay una gran variedad para expresar diferentes sentimientos.

Pero si el número de stickers que tienes aún es muy bajo, o de plano quieres armar los tuyos, pero no sabes cómo, aquí te decimos qué aplicaciones te pueden servir. No importa si tienes Android o iOS, lo importante es tener en cuenta que debes mantener la app en tu celular para poder usarlos. Si la borras, ya no podrás enviarlos, aunque los hayas añadido a WhatsApp.

Casi todas funcionan de la misma manera, aunque depende de las herramientas que cada una tiene, pero aquí te dejamos la guía general de su funcionamiento:

– Abre la app y pulsa en “crear un nuevo paquete de stickers”.

– Dale un nombre a ese paquete.

– Pulsa sobre el paquete creado y accederás a la galería de imágenes.

– Una vez elegida debes borrar el fondo, recortar la imagen y guardarla en el paquete.

– Una vez que tengas tu paquete con stickers, da “Agregar a WhatsApp” y la aplicación lo enviará a la app de mensajería.

Ahora que tienes un panorama general de su creación, elige una de estas aplicaciones y ¡manos a la obra!

1. Sticker Maker

Esta es una de las aplicaciones más populares para crear tus pegatinas basadas en tus fotos. Puedes crear los paquetes que quieras, con un máximo de 30 stickers en cada uno. Su uso es realmente sencillo, pues te da la opción de hacer los recortes con el dedo o usar uno predeterminado (redondo o cuadrado). Una vez que lo tengas, puedes enviarlo por WhatsApp. La app es gratuita, así que tiene publicidad.

2. Personal Sticker Maker

Aquí podrás crear stickers de forma ilimitada, no solo para WhatsApp, sino también para iMessage. Ya tiene precargados varios diseños, pero puedes añadir tus fotos para crear tus stickers y combinarlos. Hay muchas fuentes y colores para añadir texto, así como filtros y efectos. Cuando tengas tu paquete creado, solo tienes que importarlo a WhatsApp para compartirlos con tus contactos.

3. Sticker.ly

Algo que distingue a esta aplicación de otras, es que además del método de recorte manual, tiene inteligencia artificial, con la que se puede hacer el recorte de manera automática.

4. Wemoji

Esta app gratuita te permite crear cualquier imagen y agregarle texto. Una de sus mejores funciones es que también te permite borrar el fondo de la foto. Una vez que haces tu sticker, se guarda el archivo en el formato de WhatsApp.

5. Sticker Personales para WhatsApp

También puedes crear paquetes con hasta 30 imágenes. Solo tienes que instalarla, crear un nuevo paquete y darle un nombre, para así poder comenzar a hacer tus propios stickers.

6. Sticker Maker Pro

Con ella podrás crear una nueva carpeta, seleccionar las imágenes que desees convertir en stickers, hacer algunos cortes, exportar a Whatsapp y listo.

7. WSTick

Esta app cuenta con herramientas para borrar el fondo de la foto o para recortarla al tamaño que tú quieras. Cuenta con una versión gratuita y una de pago.

8. Creator Stickers for WhatsApp

Es una de las apps más completas, pues con ella puedes hacer prácticamente todo. Desde recortar una imagen, hasta colocar texto. Si quieres trabajar en capas para crear un sticker más complejo, puedes hacerlo.

9. Sticker Studio

Su uso está limitado a 10 paquetes con 30 stickers cada uno. Cuenta con muchas opciones de personalización, así que podrás añadirles texto o filtros diferentes. La app es gratuita, pero con publicidad.

10. Sticker Maker Studio for WhatsApp

Con solo tres simples pasos puedes crear tus divertidos stickers con esta app. Puedes usar las imágenes que tienes en tu galería o las que tengas descargadas en tu galería.

Me gusta: Me gusta Cargando...